💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 7 de enero de 2026
Mientras el gobierno continúa el proceso de acumulación de reservas, el dólar baja. Conocé todos los valores de la jornada.
El Banco Central de la República Argentina acumuló compras por u$s104 millones en los primeros dos días de la semana. Además, concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales (REPO) por u$s3.000 millones, en la previa de un vencimiento por u$s4.300 millones para acreedores de bonos argentinos.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.434,28 para la compra y $1.485,21 para la venta este 7 de enero, lo que representa una baja de 0,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.435 y para la venta $1.485 (baja 0,34%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.494,56 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.930,50.
Por último el dólar mayorista está $1.451 para la compra y $1.460 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.532,94.
