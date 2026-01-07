El Banco Central de la República Argentina acumuló compras por u$s104 millones en los primeros dos días de la semana. Además, concretó una nueva operación de financiamiento con bancos internacionales (REPO) por u$s3.000 millones, en la previa de un vencimiento por u$s4.300 millones para acreedores de bonos argentinos.

En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.434,28 para la compra y $1.485,21 para la venta este 7 de enero, lo que representa una baja de 0,21% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.435 y para la venta $1.485 (baja 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una baja de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.494,56 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.930,50.

Por último el dólar mayorista está $1.451 para la compra y $1.460 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.532,94.

