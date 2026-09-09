💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este miércoles 9 de septiembre de 2026
El dólar blue se mantuvo estable a $1.540 para la venta. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.483,13 para la compra y $1.534,50 para la venta este 9 de septiembre, lo que representa una suba de 0,33% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.532,55 lo que representa una suba de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último el dólar mayorista está $1.505 para la compra y $1.514 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.591,86.
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