En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.349 para la compra y $1.399,42 para la venta este 10 de abril, lo que representa una baja de 0,74% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.345 y para la venta $1.395 (baja 0,71%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, representa similares valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.412,50 lo que representa una baja de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.813,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.361 para la compra y $1.370 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.473,47.

Puede interesarte

Imagen: depositphotos.com

Ads