💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 10 de abril de 2026
El oficial registró una nueva baja y el informal se mantiene en el cierre de la semana. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.349 para la compra y $1.399,42 para la venta este 10 de abril, lo que representa una baja de 0,74% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.345 y para la venta $1.395 (baja 0,71%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.370 para la compra y $1.390 para la venta, representa similares valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.412,50 lo que representa una baja de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.813,50.
Por último el dólar mayorista está $1.361 para la compra y $1.370 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.473,47.
Imagen: depositphotos.com
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión