En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.480,30 para la compra y $1.531,73 para la venta este 11 de septiembre, lo que representa una baja de 0,15% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.480 y para la venta $1.530 (baja 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.538,16 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.989.

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Por último, el dólar mayorista está $1.499,50 para la compra y $1.508,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.601,58.

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