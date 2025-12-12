💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 12 de diciembre de 2025
El informal cotizó a la baja tras varias jornadas con tendencia al alza. Conocé todos los valores de hoy.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.413,46, para la compra y $1.464,55 para la venta este 12 de diciembre, lo que representa una suba de 0,28% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.415 y para la venta $1.465 (sube 0,34%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa una baja de 0,34% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.478,73 lo que representa una suba del 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.904,50.
Por último el dólar mayorista está $1.432 para la compra y $1.441 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.508,68.
