En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.414,58, para la compra y $1.467,42 para la venta este 12 de septiembre, lo que representa una suba de 1,52% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.415 y para la venta $1.465 (sube 1,38%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa una suba de 1,81% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,46 lo que representa una suba de 1,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.904,50.

Por último el dólar mayorista está $1.444 para la compra y $1.453 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.481,12.

