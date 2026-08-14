💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 14 de agosto de 2026
El informal cotiza al alza en una semana con altos y bajos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.461,04 para la compra y $1.512,59 para la venta este 14 de agosto, lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (baja 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una suba de 0,65% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.514,78 lo que representa una baja de 0,41% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.
Por último el dólar mayorista está $1.478,50 para la compra y $1.487,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.583,92.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión