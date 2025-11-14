En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.380,78, para la compra y $1.432,06 para la venta este 14 de noviembre, lo que representa una baja de 0,1% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.375 y para la venta $1.4253 (baja 0,35%).

Ads

Puede interesarte

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.451,17 lo que representa una baja de 0,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.852,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.394 para la compra y $1.403 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.486,70.

Ads