💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 15 de mayo de 2026
La semana termina sin sobresaltos en la cotización. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.367,70 para la compra y $1.418,57 para la venta este 15 de mayo, lo que representa una suba de 0,32% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (sube 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.426,50 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846,00.
Por último el dólar mayorista está $1.385,50 para la compra y $1.394,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.488,76.
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