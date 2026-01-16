En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta este 16 de enero, lo que representa una baja de 0,34% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.405 y para la venta $1.455 (baja 1,02%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.472,15 lo que representa una baja de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.891,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.421 para la compra y $1.430 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.519,73.

Puede interesarte

Ads