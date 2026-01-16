💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 16 de enero de 2026
El oficial registró su valor más bajo en 2 meses. Conocé todos las cotizaciones de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta este 16 de enero, lo que representa una baja de 0,34% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.405 y para la venta $1.455 (baja 1,02%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.472,15 lo que representa una baja de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.891,50.
Por último el dólar mayorista está $1.421 para la compra y $1.430 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.519,73.
