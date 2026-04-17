En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.339,40 para la compra y $1.389,01 para la venta este 17 de abril, lo que representa una suba de 0,7% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.340 y para la venta $1.390 (sube 0,72%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa una baja del 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.412,53 lo que representa una suba de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.807.

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Por último el dólar mayorista está $1.355,50 para la compra y $1.364,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.462,24.

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