💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 17 de julio de 2026
En el cierre de la semana, subieron tanto la cotización al oficial como el informal. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.450,97 para la compra y $1.501,67 para la venta este 17 de julio, lo que representa una suba de 0,38% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.450 y para la venta $1.500 (sube 0,33%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, representa una suba de 0,33% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.519,39 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.950.
Por último el dólar mayorista está $1.469 para la compra y $1.478 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.570,70.
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