En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.434,32, para la compra y $1.491,61 para la venta este 17 de octubre, lo que representa una suba de 3,44% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (sube 3,15%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, representa una suba de 1,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.541,49 lo que representa una suba de 4,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.

Por último el dólar mayorista está $1.446 para la compra y $1.455 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.543,69.

