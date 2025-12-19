💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 19 de diciembre de 2025
La divisa cierra la semana sin sobresaltos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.422,14, para la compra y $1.474,10 para la venta este 19 de diciembre, lo que representa una suba de 0,02% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, representa una baja de 0,34% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.494,62 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.
Por último el dólar mayorista está $1.441 para la compra y $1.450 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.547,42.
