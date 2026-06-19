En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.432,05 para la compra y $1.481,94 para la venta este 19 de junio, lo que representa una suba de 0,81% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.430 y para la venta $1.480 (sube 0,68%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.460 para la compra y $1.480 para la venta, representa una baja de 0,34% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.477,03 lo que representa una suba de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.924.

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Por último el dólar mayorista está $1.452 para la compra y $1.461 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.490,60.

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