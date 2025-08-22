En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.294,81, para la compra y $1.337,23 para la venta este 22 de agosto, lo que representa una suba de 0,88% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.295 y para la venta $1.335 (sube 0,75%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.329,08 lo que representa una suba de 0,50% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.735,50.

Por último el dólar mayorista está $1.312 para la compra y $1.321 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.333,81.

