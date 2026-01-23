En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.403,77 para la compra y $1.454,56 para la venta este 23 de enero, lo que representa una suba de 0,13% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.405 y para la venta $1.455 (sube 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.465para la compra y $1.485 para la venta, representa una baja de 0,67% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.469,38 lo que representa una suba de 0,7% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.891,50.

Por último el dólar mayorista está $1.424 para la compra y $1.433 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.484,03.

