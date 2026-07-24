💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 24 de julio de 2026
La tendencia alcista se reflejó en el mercado oficial mientras que en el paralelo descendió. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.468,03 para la compra y $1.518,86 para la venta este 24 de julio, lo que representa una suba de 0,4% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.470 y para la venta $1.520 (sube 0,66%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representa una baja de 0,96% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.532,63 lo que representa una suba de 0,89% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.976.
Por último el dólar mayorista está $1.488 para la compra y $1.497 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.605,41.
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