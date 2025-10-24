En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.463,37, para la compra y $1.517,53 para la venta este 24 de octubre, lo que representa una baja de 0,13% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.465 y para la venta $1.515 (baja 0,66%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, representa una baja de 0,98% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.549,44 lo que representa una baja de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.969,50.

Por último el dólar mayorista está $1.483 para la compra y $1.492 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.567,21.

