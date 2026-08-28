💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 28 de agosto de 2026
Tanto en el mercado formal como informal, la divisa se mantuvo. Conocé todos los los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.480,11 para la compra y $1.533,21 para la venta este 28 de agosto, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.485 y para la venta $1.535 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.537,49 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.995,50.
Por último el dólar mayorista está $1.503 para la compra y $1.512 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.609,09.
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