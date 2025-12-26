💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 26 de diciembre de 2025
El informal anotó una suba 25 pesos esta corta semana navideña. El oficial, se mantiene. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.423,49, para la compra y $1.475,45 para la venta este 26 de diciembre, lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, representa una suba de 1,66% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.486,11 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.
Por último el dólar mayorista está $1.443,50 para la compra y $1.452,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.527.
