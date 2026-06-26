💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 26 de junio de 2026
El informal retrocedió tras la suba de los últimos días. Conocé todos los valores de la jornada en el cierre de la semana.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.444,18 para la compra y $1.495,57 para la venta este 26 de junio, lo que representa una baja de 0,17% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una baja de 0,98% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.499,30 lo que representa la misma cifra respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.
Por último el dólar mayorista está $1.468 para la compra y $1.477 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.543,98.
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