En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.315,97, para la compra y $1.364,73 para la venta este 26 de septiembre, lo que representa una suba de 0,79% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.300 y para la venta $1.350 (baja 0,37%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una suba de 2,13% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.431,44 lo que representa una suba de 3,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.755.

Por último el dólar mayorista está $1.325,50 para la compra y $1.334,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.470,23.

