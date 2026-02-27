💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 27 de febrero de 2026
El dólar cortó la racha de varios días de subas en el cierre de la semana. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.375,92 para la compra y $1.426,45 para la venta este 27 de febrero, lo que representa una baja de 0,22% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (baja 0,35%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una baja de 0,70% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.419,54 lo que representa una baja de 1,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.
Por último el dólar mayorista está $1.388 para la compra y $1.397 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.474,38.
