En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.353,61 para la compra y $1.404,43 para la venta este 27 de marzo, lo que representa una suba de 0,86% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.355 y para la venta $1.405 (sube 1,08%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una baja de 0,7% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.429,73 lo que representa una suba de 2,00% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.826,50.

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Por último el dólar mayorista está $1.373,50 para la compra y $1.382,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.474,05.

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