En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.319,02, para la compra y $1.361,42 para la venta este 29 de agosto, lo que representa una baja de 0,68% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.320 y para la venta $1.360 (representa una suba de 1,12%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.357,57 lo que representa una suba de 1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.768.

Por último el dólar mayorista está $1.333 para la compra y $1.342 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.355,27.

