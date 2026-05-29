💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 29 de mayo de 2026
La divisa cierra el mes de mayo con una tendencia alcista aunque aún lejos de la banda superior de flotación, que a esta fecha está en $1757,34. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.380,10 para la compra y $1.431,57 para la venta este 29 de mayo, lo que representa una suba de 0,08% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.434,42 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.859.
Por último el dólar mayorista está $1.399 para la compra y $1.408 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.487,79.
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