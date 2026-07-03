💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 3 de julio de 2026
En Nación la divisa se mantuvo mientras que el informal cayó diez pesos. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.456,17 para la compra y $1.507,05 para la venta este 3 de julio, lo que representa una baja de 0,37% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.460 y para la venta $1.510 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, representa una baja de 0,66% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.524,53 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.963.
Por último el dólar mayorista está $1.479,50 para la compra y $1.488,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.595,73.
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