💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 3 de octubre de 2025
Hubo una nueva baja del dólar informal que quedó debajo del valor en el Nación. La tensa calma cambiaria se da ante la inminente reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con su par norteamericano, Scott Bessent.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.402,72, para la compra y $1.454,86 para la venta este 3 de octubre, lo que representa una suba de 0,05% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.400 y para la venta $1.450 (sin variación).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.498,81 lo que representa una baja de 0,10% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.885.
Por último el dólar mayorista está $1.415,50 para la compra y $1.424,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.525,88.
