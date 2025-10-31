💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 31 de octubre de 2025
El informal cayó 80 pesos desde el viernes pre electoral. Conocé los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.416,76, para la compra y $1.470,02 para la venta este 31 de octubre, lo que representa una suba de 0,34% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (sube 0,68%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.477,46 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.
Por último el dólar mayorista está $1.436 para la compra y $1.446 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.506,53.
Imagen: https://depositphotos.com/
