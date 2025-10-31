En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.416,76, para la compra y $1.470,02 para la venta este 31 de octubre, lo que representa una suba de 0,34% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.425 y para la venta $1.475 (sube 0,68%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.477,46 lo que representa una suba de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.917,50.

Por último el dólar mayorista está $1.436 para la compra y $1.446 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.506,53.

Imagen: https://depositphotos.com/

