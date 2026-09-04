💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 4 de septiembre de 2026
Bajó el oficial mayorista, referencia para el mercado, y cayó por debajo de los $1.510. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.477,21 para la compra y $1.528,60 para la venta este 4 de septiembre, lo que representa una baja de 0,32% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.480 y para la venta $1.530 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.525,39 lo que representa una baja de 0,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.989.
Por último el dólar mayorista está $1.499 para la compra y $1.508 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.592,43.
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