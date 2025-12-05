En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.411,91, para la compra y $1.462,75 para la venta este 5 de diciembre, lo que representa una baja de 0,81% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (representa una baja de 0,68%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, representa una baja de 0,35% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.474,54 lo que representa una suba del 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Por último el dólar mayorista está $1.428 para la compra y $1.437 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.511,89.

