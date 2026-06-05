En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.410,84 para la compra y $1.462,21 para la venta este 5 de junio, lo que representa una suba de 0,29% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.410 y para la venta $1.460 (suba de 0,34%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.435 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.458,79 lo que representa una suba de 0,1% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.898.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.432,50 para la compra y $1.441,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.520,14.

Puede interesarte

Ads