En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.344,41, para la compra y $1.386,80 para la venta este 5 de septiembre, lo que representa una suba de 0,30% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.340 y para la venta $1.380 (suba de 0,36%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, representa una suba de 0,37% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.383,33 lo que representa una suba de 0,4% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.794.

Por último el dólar mayorista está $1.346 para la compra y $1.355 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.390,52.

