En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.385,73 para la compra y $1.436,18 para la venta este 6 de marzo, lo que representa una suba de 0,75% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.385 y para la venta $1.435 (sube 0,7%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, representa una suba de 1,07% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.437,53 lo que representa una suba de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.865,50.

Por último el dólar mayorista está $1.407 para la compra y $1.416 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.476,61.

