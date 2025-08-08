En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.294,77, para la compra y $1.337,04 para la venta este 8 de agosto, lo que representa una baja de 0,19% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.285 y para la venta $1.335 (baja 0,37%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.305 para la compra y $1.325 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.332,23 lo que representa una suba de 0,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.735,50.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.319 para la compra y $1.328 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.336,37.

Ads