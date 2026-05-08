En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.367,10 para la compra y $1.418,34 para la venta este 8 de mayo, lo que representa una suba de 0,05% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (se mantiene).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.427,13 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.

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Por último el dólar mayorista está $1.389 para la compra y $1.398 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.486,23.

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