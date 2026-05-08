💵 Dólar blue hoy: Cuánto cotizó la divisa este viernes 8 de mayo de 2026
El dólar cerró en calma la semana tanto en el mercado formal como informal. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.367,10 para la compra y $1.418,34 para la venta este 8 de mayo, lo que representa una suba de 0,05% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.370 y para la venta $1.420 (se mantiene).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.427,13 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.846.
Por último el dólar mayorista está $1.389 para la compra y $1.398 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.486,23.
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