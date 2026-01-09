En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.439,77 para la compra y $1.483,19 para la venta este 9 de enero, lo que representa una suba de 0,04% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.440 y para la venta $1.490 (baja 0,34%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.489,42 lo que representa una baja de 0,3% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.937.

Por último el dólar mayorista está $1.456 para la compra y $1.465 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.525,69.

