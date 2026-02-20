En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.348,91 para la compra y $1.399,15 para la venta este 20 de febrero, lo que representa una baja de 1,42% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.345 y para la venta $1.395 (baja 1,06%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, representa una baja de 0,69% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.402,08 lo que representa una baja de 0,5% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.813,50.

Por último el dólar mayorista está $1.367 para la compra y $1.376 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.432,43.

