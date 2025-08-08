“Al no haber déficit fiscal, emisión monetaria, pasivos remunerados, ni convalidación monetaria, eventualmente puede haber volatilidad como en cualquier país. Hay que cambiar el chip. Es un proceso de aprendizaje que algunos lo hacen más rápido que otros”, indicó Luis Caputo.

Y añadió: "Venimos de muchos años de una situación en donde no había competencia, y donde la macroeconomía siempre estuvo desordenada porque había déficit financiado con emisión. Eso generaba una depreciación del valor de la moneda, eso es la contracara de la inflación. Ahora, el consumidor va al supermercado y hay más competencia, más productos. No hay miedo de que si vas un día después a comprar, el producto va a estar más caro”.

En este marco, el Ministro ratificó que no habrá cambios en el sistema cambiario.

