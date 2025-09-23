💵 Dólar hoy: Cuánto cotizó este martes 23 de septiembre de 2025
El valor en el mercado formal cayó más de 100 pesos en dos días. La fuerte caída fue tras la eliminación de las retenciones al agro y carnes y la financiación del Tesoro de EE. UU. a la Argentina.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.338,06, para la compra y $1.391,95 para la venta este 23 de septiembre, lo que representa una baja de 3,22% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.385 (baja 3,15%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa una baja de 4,41% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.405,02 lo que representa una baja de 1,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.
Por último el dólar mayorista está $1.360 para la compra y $1.369 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.415,08.
