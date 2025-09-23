En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.338,06, para la compra y $1.391,95 para la venta este 23 de septiembre, lo que representa una baja de 3,22% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.335 y para la venta $1.385 (baja 3,15%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, representa una baja de 4,41% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.405,02 lo que representa una baja de 1,60% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.800,50.

Por último el dólar mayorista está $1.360 para la compra y $1.369 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.415,08.

