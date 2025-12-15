En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.413,81, para la compra y $1.465,14 para la venta este 15 de diciembre, lo que representa una suba de 0,04% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.415 y para la venta $1.465 (se mantiene).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.460 para la compra y $1.480 para la venta, representa una suba de 2,42% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.492,01 lo que representa mismos valores respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.904,50.

Por último el dólar mayorista está $1.429,50 para la compra y $1.438,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.500.

Ajuste en el esquema de bandas y plan de compra de reservas

El Banco Central de la República Argentina anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo.

Al mismo tiempo, anticipó que podrían comprar hasta USD 17.000 millones para fortalecer las reservas internacionales.

El esquema se modificará a partir del 1 de enero de 2026 y “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por Indec”.

La entidad proyecta adquirir USD 10.000 millones durante 2026, en línea con su objetivo de expandir la base monetaria desde el 4,2% del Producto Bruto Interno actual hasta el 4,8% para fin de año. Si la demanda de dinero aumenta un 1% adicional del PBI, las compras podrían escalar hasta USD 17.000 millones.

“Superado de manera exitosa el período de incertidumbre electoral, se presentan las condiciones para avanzar en una nueva fase del programa monetario. Esta etapa enfrenta condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía, y la acumulación de reservas internacionales”, afirmaron desde el Central.