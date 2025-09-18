El Banco Central por segundo día consecutivo salió a intervenir con ventas en el Mercado único y este jueves el Banco Central vendió u$s379 millones, el mayor valor en cinco meses.

En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.459,66, para la compra y $1.509,37 para la venta este 18 de septiembre, lo que representa una suba de 1,3% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.445 y para la venta $1.495 (sube 0,67%).

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, representa una suba de 1,34% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.535,40 lo que representa una suba de 3,30% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.943,50.

Por último el dólar mayorista está $1.465,50 para la compra y $1.474,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.564,10.

