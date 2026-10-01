En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.486,11 para la compra y $1.539,87 para la venta este 1 de octubre, lo que representa mismos valores a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.495 y para la venta $1.545 (sube 0,32%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.552,44 lo que representa una suba de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.008,50.

Ads

Por último, el dólar mayorista está $1.514 para la compra y $1.523 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.635,07.

Puede interesarte

Ads