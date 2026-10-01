💵 Dólar hoy jueves 1 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El mayorista sube seis pesos recuperando casi todo lo que había bajado. El blue registró una nueva baja. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.486,11 para la compra y $1.539,87 para la venta este 1 de octubre, lo que representa mismos valores a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.495 y para la venta $1.545 (sube 0,32%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, representa una baja de 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.552,44 lo que representa una suba de 0,6% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.008,50.
Por último, el dólar mayorista está $1.514 para la compra y $1.523 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.635,07.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión