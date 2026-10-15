En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.479,86 para la compra y $1.533,28 para la venta este 15 de octubre, lo que representa una baja de 0,03% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.480 y para la venta $1.530 (baja 0,33%).

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En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, representando una baja del 0,32% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.532,15 lo que representa una baja de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1.989.

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Por último, el dólar mayorista está $1.504 para la compra y $1.513 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.615,02.

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