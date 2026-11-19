💵 Dólar hoy jueves 19 de noviembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El blue alcanzó los $1.640 y marcó otra vez un récord nominal. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.532,72 para la compra y $1.586,47 para la venta este 19 de noviembre, lo que representa una suba de 0,24% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.535 y para la venta $1.585 (suba de 0,32%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.620 para la compra y $1.640 para la venta, representa una suba de 0,61% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.643,76 lo que representa una suba de 0,90% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.060,50.
Por último, el dólar mayorista está $1.556 para la compra y $1.565 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.764,49.
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