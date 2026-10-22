💵 Dólar hoy jueves 22 de octubre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
En el segmento mayorista, avanzó a $1.528, un nuevo máximo. En tanto, el blue se mantuvo. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.496,30 para la compra y $1.549,75 para la venta este 22 de octubre, lo que representa una suba de 0,23% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.500 y para la venta $1.550 (sube 0,32%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representando mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.549,42 lo que representa una suba de 0,10% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.015.
Por último, el dólar mayorista está $1.519 para la compra y $1.528 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.633,79.
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