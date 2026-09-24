En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.485,79 para la compra y $1.537,95 para la venta este 24 de septiembre, lo que representa una suba de 0,12% a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.490 y para la venta $1.540 (sube 0,33%).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.544,35 lo que representa una suba de 0,20% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.002.

Ads

Por último, el dólar mayorista está $1.510 para la compra y $1.519 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.628,60.

Puede interesarte

Ads