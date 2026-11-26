💵 Dólar hoy jueves 26 de noviembre de 2026: Cuánto cotizó el oficial, blue y mayorista
El informal retrocede después de varias jornadas de fuertes subas, pero se mantiene en $1.700 para la venta. Conocé todos los valores de la jornada.
En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.575,01 para la compra y $1.628,75 para la venta este 26 de noviembre, lo que representa una baja de 0,24% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.575 y para la venta $1.625 (baja de 0,31%).
En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta, representa una baja de 0,58% respecto que las últimas cotizaciones.
En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.662,96 lo que representa una baja de 0,40% a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.112,50.
Por último, el dólar mayorista está $1.592,50 para la compra y $1.601,50 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.783,14.
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