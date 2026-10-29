En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.507,68 para la compra y $1.560,70 para la venta este 29 de octubre, lo que representa una suba de 0,04% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.510 y para la venta $1.560 (se mantiene).

Ads

En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, representa mismos valores respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.560,77 lo que representa una baja de 0,70% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $2.028.

Ads

Por último, el dólar mayorista está $1.530 para la compra y $1.539 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.643,96.

Puede interesarte

Ads